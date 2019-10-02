مصادرة لحوم فاسدة وإغلاق 12 محلاً لعدم وجود تراخيص بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

صرّح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ/بدر آل خويلد القرني أنه وضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية صادرت الفرقة المسائية ببلدية محافظة خميس مشيط هذا اليوم اكثر من 25كجم لحوم يظهر عليها علامات الفساد والتلف وهي غير صالحة للإسخدام الأدمي كما تم إغلاق 12 محلاً مخالفاً لتدني مستوى النظافة العامة وعدم وجود تراخيص وشهادات صحية وذلك أثناء جولتها الرقابية التي شملت 32 محلاً مابين منشأة صحية ومهنية.

كما أوضح القرني أنه تم إزالة 13 بسطة عشوائية ومصادرة 600 كجم من الخضروات والفواكة وقد سلمت الفواكة والخضروات الصالحة للجمعيات الخيرية وتم اتخاذ كافة الاجراءات النظامية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك حرصاً من بلدية محافظة خميس مشيط للمحافظة على صحة وسلامة الأغذية حتى وصولها للمستهلك ومراقبة جميع المحلات الصحية والمهنية.