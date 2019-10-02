الأمير سطام بن خالد يلجم منظمة العفو الدولية

علي القحطاني(صدى):

لجم الأمير سطام بن خالد آل سعود، منظمة العفو الدولية، بعد ترويجها لحساب يهدف للإساءة إلى المملكة.

وقال الأمير سطام في تعليقه على تروج حساب المنظمة على « تويتر » للحساب المشبوه، بالقول: هل أصبحت وظيفة هذه المنظمة الدولية الترويج لحساب مشبوه وغير معروف من يقف خلفه وهدفه الإساءة للمملكة وبث سمومه وتمرير الأفكار الخبيثة أم أن هذه المنظمة تعلم ذلك وتسعى لبث الفتنه داخل المملكة.

وأضاف: أقول لهم بالنهاية ستفشلون لأن كل أبناء الوطن يد واحدة للدفاع عن الوطن وولاة الأمر.