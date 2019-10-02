تعيين سعود الصرامي متحدثًا رسميًا لـ « النصر »
أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين الأستاذ سعود الصرامي متحدثاً رسمياً للنادي.
وقال الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : رئيس مجلس إدارة نادي النصر يصدر قرارًا بتعيين سعود الصرامي متحدثًا له.
زائر[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 31 دقيقة
النصر يحتاج إلى شخص منطقي وحريص على مصلحة النادي وينقل صورة حقيقة للإعلام وليس إلى شخص لا يفقه شيء في الرياضة .. كل ماينقله الصرامي غير صحيح وغير موضوعي في أرائه وشخص كاذب مثل عادل الملحم والطخيم والزامل والعنزي !!!!!