تعيين سعود الصرامي متحدثًا رسميًا لـ « النصر »

ماجد محمد(صدى):

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين الأستاذ سعود الصرامي متحدثاً رسمياً للنادي.

وقال الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : رئيس مجلس إدارة نادي النصر يصدر قرارًا بتعيين سعود الصرامي متحدثًا له.