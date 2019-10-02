النية تشتري خروف لكن ماتوقعت اللى صار

الخميس 3
أكتوبر
ههههههههههههههههه ..
,, معليش ، لا تشترينه ، اشتري غيره جزاءاً له وردعاًً لأمثاله ،، مايستاهلك ،،
,, على قولة القايل // ما اكثر الخرفان والخروفات حين تعدهم ,,
😂😂😂😂😂
شكل الخروف مايحب الجنس الناعم
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83713 ] نشر منذ 12 ساعة
ههههههههههههههههه ..
,, معليش ، لا تشترينه ، اشتري غيره جزاءاً له وردعاًً لأمثاله ،، مايستاهلك ،،
,, على قولة القايل // ما اكثر الخرفان والخروفات حين تعدهم ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3903 ] نشر منذ 11 ساعة
😂😂😂😂😂
شكل الخروف مايحب الجنس الناعم