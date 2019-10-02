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  3. النية تشتري خروف لكن ماتوقعت اللى صار

النية تشتري خروف لكن ماتوقعت اللى صار




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 83713 ] نشر منذ 12 ساعة

ههههههههههههههههه ..

,, معليش ، لا تشترينه ، اشتري غيره جزاءاً له وردعاًً لأمثاله ،، مايستاهلك ،،

,, على قولة القايل // ما اكثر الخرفان والخروفات حين تعدهم ,,

[ عدد التعليقات: 3903 ] نشر منذ 11 ساعة

😂😂😂😂😂
شكل الخروف مايحب الجنس الناعم

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