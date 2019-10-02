حساب المواطن يوضح طريقة معرفة حالة الاعتراض للمستفيد
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، طريقة معرفة حالة الاعتراض للمستفيد، حال تأخر الرد على طلب الاعتراض.
وجاء ذلك ردًا من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا قائلًا: ” أنا رفعت اعتراض على الدفعة السابقة متى يردون علي “.
ورد البرنامج : “ الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة)، نسعد بخدمتك ”.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 11 ساعة
انا لي ثلاث شهور لم استلم منهم أي دفعة ورفعت اعتراض ولا ردو علي حتى الاعتراضات المالية وكلمتهم وقالو لي رفعنا لك اعتراضك وحتى الان لم يصرف لي أي اريال الله يغنينا عنهم هم وها الطفسة الي مانين علينا بها