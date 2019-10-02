حساب المواطن يوضح طريقة معرفة حالة الاعتراض للمستفيد

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، طريقة معرفة حالة الاعتراض للمستفيد، حال تأخر الرد على طلب الاعتراض.

وجاء ذلك ردًا من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا قائلًا: ” أنا رفعت اعتراض على الدفعة السابقة متى يردون علي “.

ورد البرنامج : “ الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة)، نسعد بخدمتك ”.