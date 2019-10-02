شاهد.. خديجة جنكيز المحجبة تحتضن مالك « واشنطن بوست » دون حياء

نايف السالم(صدى):

ظهرت التركية خديجة جنكيز، اليوم الأربعاء، بشكل غير لائق يكشف عن نفاق ليس غريبًا عليها وعلى نظام رجب طيب أردوغان، وجماعة الإخوان.

وتزعم خديجة جنكيز، أنها خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، وقد باتت تتاجر بقضيته بعد وفاته في الإعلام المعادي للمملكة وكذلك في وسائل الإعلام الغربية.

وبعد مرور نحو عام على وفاة خاشقجي، ظهرت خديجة من جديد وهي تعانق وتحتضن جيف بيزوس مالك صحيفة واشنطن بوست بشكل حميمي ورخيص.

ولم تنظر خديجة لحجابها الذي يمنعها من معانقة أو حتى التسليم على الرجال الأجانب عنها، وفقًا للشريعة الإسلامية، وفعلت ما فعلته أمام الكاميرات دون حياء.

وخديجة جنكيز، هي المرأة التركية التي تاجرت بقضية خاشقجي واستغلتها للنيل من سمعة المملكة، كما أبانت وثائق مسربة من قبل أنها تعمل لصالح أجهزة المخابرات.