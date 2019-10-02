وزير العمل يعتمد ضوابط خاصة بالقطاع الخاص

علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، قراراً باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص.

وقال وزير العمل، إن ذلك يأتي سعياً منا لتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتي تتسم باحترام الجميع وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وحمايته من جميع ممارسات الإساءة بكافة أشكالها.