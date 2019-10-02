وزير العمل يعتمد ضوابط خاصة بالقطاع الخاص
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، قراراً باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص.
وقال وزير العمل، إن ذلك يأتي سعياً منا لتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتي تتسم باحترام الجميع وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وحمايته من جميع ممارسات الإساءة بكافة أشكالها.
خالدين[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 6 ساعات
سؤال لوزارة العمل :
الى متى نرى العماله غير السعوديه تعمل في بيع وشراء العقار ؟
ان هذا الامر في هذا القطاع الحيوي الهام والعام
يتطلب الوقوف عنده بحزم للحيلوله دون ذلك ، واحلال الشباب والشابات السعوديين للعمل في مكاتب العقار لمافيه من عوائد اقتصاديه كبيره للوطن والمواطنين .
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 41 دقيقة
اشهد بالله ان الضوابط…. بعيده بعد السماء عن الارض
ولا يوجد لها مكان بالسعوديه
لنا سنيين بالقطاع الخاص…. تحت رحمة المتسترين والمتنفذين والمتحايلين على النظام ولا شفنى
شيئ من وزارة العمل
وعود كاذبه…. على ورق فقط