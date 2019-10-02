بالصور.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للفيحاء

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.

وغلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة التدريبية، حيث قسم المدرب الوطني صالح المحمدي اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية.

وقام اللاعبون بإجراء تدريبات تنافسية ركزت على سرعة الاستلام والتسليم وبناء اللعب الهجومي.

في ختام المران، قسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعتين، وأقام مناورة تكتيكية بينهما على كامل مساحة الملعب، حيث طبق من خلالها عددا من الجمل الفنية والخططية.

يأتي ذلك استعدادا لمواجهة الفيحاء السبت المقبل، ضمن الجولة الـ6 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.