بعد أنباء الانفصال.. أحمد الفيشاوي يُقبّل زوجته مجددًا

القاهرة(صدى):

ظهر الفنان المصري أحمد فاورق الفيشاوي، من جديد مع زوجته ندى الكامل، في مقطع فيديو، وهو يطبع قبلة على فمها.

وظهر الثنائي في حالة رومانسية حيث تبادلا العبارات الرومانسية باللغة الإنجليزية، رغم الأنباء التي تؤكد رغبتهما في الانفصال.

ويثير الفيشاوي، الجدل لتصرفاته في المهرجانات بمصر مع زوجته، وكذلك تصريحاته الغريبة.

كما انتشرت أنباء مؤخرًا عن وقوع خلاف كبير بين أحمد الفيشاوي وندى الكامل في أحد فنادق الجونة حيث كانا يقيمان خلال مهرجان الجونة السينمائي، وأنهما اتفقا على الانفصال وإعلان الأمر رسميًا.