بالصور..النصر يواصل تدريباته اليومية

نواف السالم(صدى):

واصل فريق النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته اليومية على ملعب الرمز، حيث شهدت تدريبات الفريق اليوم حضور المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي.

انطلقت تدريبات الفريق بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، حيث أجرى المدرب تدريبات تكتيكية متنوعة ، حيث سم المدرب اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات للكرات العرضية والتسديد المباشر.