بالصور..النصر يواصل تدريباته اليومية
واصل فريق النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته اليومية على ملعب الرمز، حيث شهدت تدريبات الفريق اليوم حضور المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي.
انطلقت تدريبات الفريق بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، حيث أجرى المدرب تدريبات تكتيكية متنوعة ، حيث سم المدرب اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات للكرات العرضية والتسديد المباشر.
زائر[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 1 ساعة
بئس الفريق الذي يخاف الهزيمة من الفيصلي ……… فريق جبان ومدعوم من رئيس لجنة المسابقات الذي دعمه في تأجيل مبارته خوفا من السقوط المظلم في هاوية عميقة لا يخرج منها إلا بعد 30 سنة للحصول على بطولة الدرجة الأولى من الدوري وهذا مكانه الطبيعي ……………………………..