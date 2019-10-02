« الجزيرة » محظورة في فنادق مصر بناء على دعوى بحرينية

وكالات(صدى):

كشف رئيس جمعية الصحافيين البحرينية، عهدية أحمد، عن حظر بث قناة الجزيرة القطرية في الفنادق بمصر.

وأعلن رئيس الجمعية، أن الحكومة المصرية قررت وقف بث قناة الجزيرة القطرية في الفنادق، بعد دعوتها عبر وسائل الإعلام المصرية.

وقالت إنها «وجدت القناة القطرية على الشاشة التلفزيونية في أحد فنادق القاهرة الكبيرة، حيث كانت تقيم خلال زيارتها الأخيرة لمصر، رغم ما تبثه القناة من دعوات للتظاهر والتخريب والهدم في مصر».

وأضافت: « بناء على تلك الدعوة؛ أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، تعليماته لكافة الفنادق في جمهورية مصر العربية بمنع عرض قناة الجزيرة على شاشات الغرف الفندقية، بسبب مواقفها المعادية الدولة المصرية » .

وأكملت: « كانت شاهد عيان على خلو شوارع القاهرة من أية مظهر من مظاهر الاحتجاجات والتظاهرات، الأمر الذي يعكس واقعاً مختلفاً لما تبثه القناة، وأن القناة القطرية تعمل وبشكل ممنهج على الترويج لأجندات معادية لمصر، كما للبحرين » .

وتابعت: « إننا كأخوة يجب علينا التكاتف والتصدي لكل محاولات زرع الفتنة ومحاولة إشعالها بين أبناء الوطن الواحد، فليس من المعقول أن يشاهد الزائر أو السائح خلال تواجده في الفندق فبركات تظهر أن البلد في حالة فوضى ويفتقد الأمان » .