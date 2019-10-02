بوتين يسخر من التدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة « ممكن »

موسكو(صدى):

سخر الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، من سؤال عن إمكانية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية المقبلة، بالقول: «مرجح جدًا».

وأضاف بوتين: « من المحتمل جدّاً، لقد سمعنا ذلك بالفعل. لم يجد (المدعي الخاص روبرت مولر) أيّ دليل على تواطؤنا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيّام الماضية، لكنّه أعرب عن مخاوفه من أنّنا قد نفعل ذلك في المستقبل » .

وتابع: « إنّه أمر مضحك، أو إنّه كان مضحكاً إنْ لم يكن محزناً. لأنّ كلّ ما نراه الآن في السياسة الداخلية للولايات المتحدة الأميركية ينتهك العلاقات الروسية الأمريكية، وأنا واثق من أنه يضر الولايات المتحدة بالذات » .

وأكمل: «مولر لم يجد دليلاً على وجود أي تواطؤ بين روسيا وترامب، لكنّه تطرق لاحتمال تدخل روسيا الإتحادية في الانتخابات الأميركية المقبلة عام 2020».

واستطرد: « كان الدليل الأكثر أهمية هو ما قالته رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بأنّ تورط السلطات الروسية في القضية مرجح للغاية، فهو أمر مضحك جدّاً. وبعد ذلك، فقد أثارت قضية سكريبال فضيحة دولية، تلتها واحدة من أكثر عمليات الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية » .