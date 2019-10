تقرير يكشف اتفاق أمريكي إيراني برعاية فرنسية

واشنطن(صدى):

كشفت موقع أمريكي، عن اتفاق بين رئيسي الولايات المتحدى وإيران على وثيقة وضعت أرضية لعقد لقاء ثنائي واستئناف التفاوض بينهما.

وأوضح موقع «بوليتيكو»، أن الاتفاق بين دونالد ترامب وحسن روحاني، تم بوساطة فرنسية، مشيرًا إلى أن الوثيقة تتكون من 4 بنود.

وتتضمن الوثيقة أن طهران توافق على ألا تنتج أبدا سلاحا نوويا وستفي بجميع مسؤولياتها بموجب الاتفاق النووي وستوافق على إطار عمل طويل الأمد للتفاوض على أنشطتها النووية، وستمتنع عن أي خطوات عدائية وستبحث عن سلام حقيقي في المنطقة عبر التفاوض.

وفي المقابل، تقوم الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات التي أعادت فرضها على إيران منذ عام 2017 ومنح طهران الحرية الكاملة في تصدير نفطها واستخدام دخله.

وكشف مسؤولون أن ترامب وافق على الوثيقة أثناء لقائه ماكرون الأسبوع الماضي في فندق Lotte New York Palace، ثم عرض الرئيس الفرنسي الوثيقة على نظيره الإيراني في فندق Millennium Hilton New York One UN Plaza، الذي وافق بدوره مبدئيًا عليها.