بالفيديو.. ردة فعل نهى نبيل عندما قابلت « جمان »

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، مقطع فيديو لها مع النجم مهند الحمدي بطل مسلسل «جمان» صوّرته عند مقابلته بالصدفة.

وقال نهى نبيل في الفيديو، إنها كانت قد كرهت مهند في المسلسل، لكن عندما شاهدته في الحقيقة شعرت بالمحبة تجاهه، مضيفة: «حبيتك لما شفتك».

ورد الحمدي على كلام نهى نبيل بالقول: «لا هيك هيكرهوني العالم»، لتُعلّق على كلامه مجددًا: «لا والله حبوب وطيب وبسيط ومتواضع».

وأثار مسلسل جمان ردود فعل واسعة، إذ يعتبره البعض أنه يُروّج لتسلُّط الرجل على المرأة وتعنيفها، وهذا ما ظهرت عليه أحداث الحلقات السابقة.