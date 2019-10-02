قاضِ: الرسول لم يتزوج عائشة في السادسة.. وحاسبنا مأذونين لهذا السبب (فيديو)
أكد قاض بمحكمة الاستئناف عبدالعزيز الناصر، اليوم الأربعاء، على أن هناك 30 حالة زواج دون عمر 18 خلال العامين الماضيين.
وقال القاضي خلال مشاركته في حلقة اليوم من برنامج ” معالي المواطن ” إن هناك 30 حالة زواج دون عمر 18 خلال العامين الماضيين وتم سحب رخص المأذونين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
في حين قال الكاتب عبدالعزيز السماري إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج السيدة عائشة في سن السادسة.. وإنما في سن الـ 18
وأضاف : يجب تجريم زواج الأطفال.. فهل من يتلذذ بزواج ابنة الـ 8 سنوات شخص طبيعي!.
القاضي د. عبدالعزيز الناصر: 30 حالة زواج دون عمر 18 خلال العامين الماضيين.. وتم سحب رخص المأذونين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم#معالي_المواطن#mbc1 pic.twitter.com/YJgzrsWyI0
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 2, 2019
د. عبدالعزيز السماري: الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج السيدة عائشة في سن السادسة.. وإنما في سن الـ 18#معالي_المواطن#mbc1 pic.twitter.com/LQ0oCNxFcX
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 2, 2019
زائر[ عدد التعليقات: 3523 ] نشر منذ 26 دقيقة
بالله هذا دكتور وهو كلامه غلط في غلط
الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها كان عمرها 9 سنوات ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في عمر 18 سنة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83693 ] نشر منذ 13 دقيقة
تبربرون وتتخبطون بكلام اكبر من مفهومكم القاصر ،،
,, اتركوا هذا الكلام للمشائخ المخصين في مثل هذه المواضيح ، يابني علمان .. شوفوا سعاد الشمري وأمثالها ويش ناقصهن وناقشوه ،،،
,, واتركوا عنكم الكلام الذي يمس الدين وأمهات المؤمنين والرسول الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة والسلام .. فلستم بأهله ..