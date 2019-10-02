قاضِ: الرسول لم يتزوج عائشة في السادسة.. وحاسبنا مأذونين لهذا السبب (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أكد قاض بمحكمة الاستئناف عبدالعزيز الناصر، اليوم الأربعاء، على أن هناك 30 حالة زواج دون عمر 18 خلال العامين الماضيين.

وقال القاضي خلال مشاركته في حلقة اليوم من برنامج ” معالي المواطن ” إن هناك 30 حالة زواج دون عمر 18 خلال العامين الماضيين وتم سحب رخص المأذونين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

في حين قال الكاتب عبدالعزيز السماري إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج السيدة عائشة في سن السادسة.. وإنما في سن الـ 18

وأضاف : يجب تجريم زواج الأطفال.. فهل من يتلذذ بزواج ابنة الـ 8 سنوات شخص طبيعي!.

القاضي د. عبدالعزيز الناصر: 30 حالة زواج دون عمر 18 خلال العامين الماضيين.. وتم سحب رخص المأذونين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم#معالي_المواطن#mbc1 pic.twitter.com/YJgzrsWyI0 — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 2, 2019