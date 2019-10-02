بلدي طريف يناقش الإنجازات والخطط المستقبلية

فاطمه الرويلي(صدى):

عقد رئيس المجلس البلدي بطريف عواد جديع الرويلي اجتماعاً مع بعض أعضاء المجلس البلدي.

وأوضح رئيس المجلس أن جميع الانجازات والمشاريع والخطط المستقبلية ليست فردية للمجلس فقط وإنما بشراكه بين المجلس والبلدية تحت فريق واحد يخدم المحافظة والصالح العام.

وسلط الضوء على بعض إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في انشاء دوارات في أهم تقاطعات المحافظة ومنها طريق مكه وطريق ابو بكر وطريق الأمير عبدالله بن مساعد ، وانشاء مرافق عامه في جميع حدائق المحافظه،وانشاء طريق امتداد طريق ابو بكر وطريق الأمير سلطان الذي يربط المحافظه مع الجامعه،واعتماد المخطط الإرشادي لمحافظة طريف وتعدد الأدوار.

كما شهدت الفترة الماضية إلزام المحال التجارية بتجميل وجهات المحلات للقضاء على العشوائية والتشوه البصري، وانشاء مرافق وملاعب رياضية داخل المحافظة.

وكشف عن أن الخطط المستقبلية للمجلس تتضمن معالجة تقاطعات المحافظة بعمل دورات ومسارات للرجوع لتنظيم وانسيابيه الحركة، وزيادة زراعة الأشجار وتنويعها لزيادة الرقعه الخضراء، والعمل على سحب بعض الأراضي المملوكه لجهات حكومية داخل النطاقات العمرانية والاستفادة منها، وتوقيع شراكات اجتماعية مع الشركات لعمل مبادرات تخدم المحافظة، وتطوير الأحياء السكنية والأحياء النموذجية.

وفي نهايه اللقاء تقدم المجلس بالشكر للمهندس عوده خلف العنزي رئيس بلدية محافظة طريف على جهوده الملحوظة في تحقيق هذه الانجازات ودعمه للخطط المستقبليه لتصبح انجاز في نهايه الأمر لخدمه المحافظة وأهلها.