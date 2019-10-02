بالصور.. الهلال يعاود تدريباته بعد تغلبه على السد القطري

ماجد محمد(صدى):

عاود الهلال اليوم تدريباته، بعد تغلبه على مضيفه ” السد القطري ” برباعية أمس في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الأمس فيها أدى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا تركز على الجانب الفني وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي ” فهد بن سعد “.

كما اشتمل مران بقية اللاعبين على تدريبات فنية وتطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب. في حين أوضح الكشف الطبي الذي أجراه سالم الدوسري تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ حيث سيخضع لبرنامج علاجي لمدة 10 أيام.

وأجرى اللاعب ” محمد كنو ” فحوصات طبية وأشعة على موضع إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في لقاء الأمس.