سرطان الثدي يصدم بيونسيه

واشنطن(صدى):

كشف والد النجمة العالمية بيونسيه، أن أصيب بسرطان الثدي، وذلك بالتزامن مع بدء شهر أكتوبر الذي يُعرف بشهر التوعية بمرض سرطان الثدي في مختلف أنحاء العالم.

وأكد والد النجمة بيونسيه ماثيو نولز البالغ من العمر 67 عامًا، أنه سيعلن عن تفاصيل إصابته بهذا المرض الخطير، خلال حلقة تليفزيونية مُسجلة مسبقًا.

ونشر ماثيو، مقطع فيديو تشويقيًا من الحلقة المسجلة، والتي يظهر فيها مُقدّم البرامج يسأله: كيف كان الأمر عندما أخبرت عائلتك بشأن إصابتك بالمرض؟.

يشار إلى أن إصابة الرجال بسرطان الثدي تبلغ نسبته أقل من 1%، كما يظهر هذا النوع من السرطان لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا.