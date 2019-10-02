قاصرتان ترويا قصص زواجهن وندمهن! (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشفت فتاة تُدعى ماريا عن قصة زواجها في الـ14 عامًا، وطلاقها بعد 3 سنوات من الزواج ولديها طفل.

وقالت خلال مداخلة لها ببرنامج «معالي المواطن»، أن الزوج كان عمره 22 عامًا، مضيفة أنها لم تُجبر على الزواج لكن لو عاد بها الزمن ترفض بتاتًا الزواج.

وأضافت أنها رفضت الزواج مرة أخرى وإعادة التجربة، وأنها تتفرغ لمستقبلها ومستقبل طفلها، مؤكدة أن الزواج جاء بسبب قلة وعيها ووعي أهلها.

وقالت فتاة أخرى، إنها تزوجت في عمر الـ18 من رجل أكبر منه بـ20، واستمر الزواج لمدة 10 سنوات تقريبًا وأنجبت 4 أطفال وبعدها توفي الزوج.

وأكدت أنها تزوجت حتى تخرج من المدرسة لكن لم تكن تعرف ما سيحدث بعد الزواج، فيما كانوا أهلها كانوا رافضين الزواج من رجل أكبر منه بهذا الشكل.

وأضاف أنها ندمت على الزواج من أول 15 يوم في الزواج ورجعت بيت أهلها وحاولت الانفصال لكنهم رفضوا تماماً.