المرور يحذر من عدم حمل الرُخص أثناء القيادة .. ويكشف العقوبة
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة، مخالفة مرورية وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم (٢).
وتضمن جدول المخالفات رقم (٢) غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فيما يتعلق بعدد من المخالفات ومنها: عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.
كما أوضح نظام المرور، في المادة الثالثة والثلاثون أنه «يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83710 ] نشر منذ 5 ساعات
ممتاز ..
زائر[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 28 دقيقة
دائما المرور يصرح ولا ينفذ !!! إدارة فاشلة بمنسوبيها .عند نقاط التفتيش المروريه يطلب الإثبات ولا يطلب الرخصة وهم مشغولين بجولاتهم يطالع الجوال ويطلب منك بيده التحرك أو قف …إثبات وهو مشغول بجواله !!!
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 12 دقيقة
اليوم نتفوني بمخالفه الله يصلح حالهم ههههه