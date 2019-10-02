إتاحة وظائف شاغرة في شركة نوماك

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة نوماك، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة؛ للعمل بالدمام ورابغ.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالي: « مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكي، مسؤول اللوجستيات- سلسلة التوريد » .

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا ومستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2019م، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .