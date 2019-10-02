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الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تنطلق غداً في أبها

الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تنطلق غداً في أبها
الرياض(صدى):

تنطلق غداً ، مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء واحد ، يستضيف من خلاله فريق ضمك صاحب المركز الـ 15 بأربع نقاط ، نظيره الوحدة الرابع برصيد 9 نقاط على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة .
وتتواصل مباريات الجولة بعد غداً الجمعة بمباراتين يلتقي في الأولى الفتح صاحب المركز الـ 16 بلا نقاط ، مع الرائد الذي يمتلك أربع نقاط وضعته في المركز الـ 14 ، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ، فيما يستضيف الاتحاد ثالث الترتيب بتسع نقاط على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نظيره الحزم التاسع بسبع نقاط .
وتختتم لقاءات الجولة بأربع مباريات السبت القادم ، حيث يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مواجهة الاتفاق صاحب المركز العاشر بـ 6 نقاط مع الهلال المتصدر برصيد 13 نقطة ، بينما يلتقي العدالة الذي يحتل المركز السابع بـ 7 نقاط ، مع ضيفه الشباب الذي يحتل المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط ، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ، فيما يحل الأهلي صاحب المركز الخامس بـ 8 نقاط ، ضيفاً على الفيحاء الذي جمع 5 نقاط وضعته في المركز الـ 12 ، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، فيما يلتقي التعاون مع ضيفه أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، حيث التعاون المركز الـ 13 بعد أن جمعوا 4 نقاط ، فيما يدخل أبها المواجهة وهو في المركز الثامن برصيد 7 نقاط .


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