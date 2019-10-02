فرص وظيفية في شركة الكفاح القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عن وجود فرص وظيفية للسعوديين ولغير السعوديين.

وأوضحت أن العمل سيكون بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية، وفقًا للمسميات التالية: « محلل الأعمال، أخصائي الموارد البشرية، مدير الإدارة والموارد البشرية » .

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا ومستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2019م، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــا .