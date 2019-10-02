بالفيديو.. شاب يثير ضجة بغنائه في المسجد ممسكا بالمصحف
أثار شاب مصري موجة غضب واسعة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عبر نشره مقطع فيديو له وهو يغني داخل أحد المساجد ممسكاً بـ”ميكرفون” المسجد في يد والأخرى تحمل مصحفاً.
وطالب المتابعون بإحاله الفيديو وصاحبه للنيابة للتحقيق فيه، كما دشن نشطاء حملة الكترونية أدت إلى إغلاق حسابه على موقع فيسبوك .
يٌشار أنه يتجه مئات الشباب والفتيات في مصر لتصوير مقاطع فيديو خلال أدائهم الأغاني المشهورة لنشرها على موقع مخصص لذلك النوع من الفيديوهات يدعى “تيك توك”.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43634 ] نشر منذ 1 ساعة
هويه يامغزول
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43634 ] نشر منذ 1 ساعة
هويه يامغزول
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83669 ] نشر منذ 7 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, نكلوا فيه المايع الصايع ..