بعد العثور على ابنتها.. اختفاء غامض للكويتية هدير العنزي في بريطانيا

لندن(صدى):

كشفت الشرطة البريطانية عن سر اختفاء هدير العنزي التي انتقلت من الكويت منذ نحو عام برفقة ابنتها، واختفت منذ ثلاثة أشهر في ظروف غامضة، وسط اشتباه بتعرضها للقتل.

وباشر ضباط الشرطة البحث عن هدير العنزي (26 عامًا) بعد ورود بلاغ عن اختفائها مع ابنتها منذ مطلع شهر يوليو الماضي، في ظروف غامضة حيث جرى العثور على ابنتها (6 سنوات) بعد بضعة أيام بصحة جيدة دون العثور على والدتها.

وكشف التقرير أن السيدة العنزي كانت تعيش في الكويت وقدمت إلى بريطانيا في شهر نوفمبر 2018 برفقة ابنتها، وعاشت في منطقة روشولمي جنوب مانشستر، وتم الإبلاغ عن اختفائها.

وجرى سابقًا إلقاء القبض على رجلين في العقد الرابع من عمرهما للاشتباه بأنهما وراء ارتكاب جريمة قتل، ولكن جرى إطلاق سراحهما لاحقًا بكفالة.