نصائح هامة من فورد لمساعدة الحوامل على القيادة بأمان

واشنطن(صدى):

صممت شركة فورد بدلة “إمباثي بيلي” (empathy belly) أو بدلة الحمل. وتضيف هذه البدلة وزناً إضافياً قدره 13.6 كيلوجراماً، وهو متوسط الوزن الذي تكتسبه المرأة خلال فترة الحمل، كما أنها تحاكي التضخم والشعور بعدم الراحة الذي تعاني منه الحوامل خلال الثلث الأخير من فترة الحمل، وذلك بهدف مساعدة المهندسين على تصميم سيارات مريحة للحوامل، ومجموعة واسعة من السائقين، إجراء التعديلات اللازمة لتعزيز الأمان أثناء القيادة.

وبناء على الأفكار التي اكتسبها المهندسون من ارتداء ” إمباثي بيلي ” ، هذه أبرز النصائح التي تقدمها فورد لمساعدة الحوامل على القيادة بأمان:

وضع حزام الأمان : بدايةً، انزعي عنك المعاطف أو الثياب الضخمة لضمان راحة أكبر في المقعد. اسحبي حزام الأمان فوق الكتف وعبر الصدر إلى جانب البطن، واحرصي على أن يكون الجزء السفلي منه عند الفخذين وأسفل البطن لا فوقه.

إجراء التعديلات المناسبة في السيارة : عدّلي ظهر المقعد أثناء القيادة حتى تحصلي على مسافة مريحة من الدواسات، والأفضل أن تكوني على مسافة 10 إنشات من المقود لحماية البطن في حال انفتاح الوسادة الهوائية جراء الحوادث.

الاستعداد للشعور المفاجئ بالجوع أو الغثيان : تأتي الرغبة بتناول مأكولات معينة أو الشعور بالغثيان الصباحي دون سابق إنذار، فاحرصي على اصطحاب كمية وفيرة من المياه ووجباتك الخفيفة المفضلة خلال رحلتك واحتفظي بكمية إضافية من الأكياس في حقيبتك أو صندوق القفازات لاستخدامها عند الشعور بالغثيان. واحرصي دائماً على ألا يتشتت انتباهك أثناء القيادة، واركني السيارة في مكان آمن لدى شعورك المفاجئ بالجوع أو الغثيان.

احصلي على قسط من الراحة أو تجنبي قيادة السيارة : تشعر المرأة الحامل بمستويات أعلى من التوتر مقارنة بالمعتاد، فاحرصي على التخطيط لتنقلاتك مسبقاً. وإن كان بالإمكان، تجنبي قيادة السيارة لمسافات طويلة وتوقفي لاستراحات متكررة لتنشيط سريان الدورة الدموية في قدميك، فالكاحلين والقدمين ينتفخان بسرعة عند الجلوس لفترة طويلة. ولهذا ننصحك بأخذ استراحة قصيرة لتحريك ساقيك وقدميك وأصابع قدميك.