طرق طبيعية للتخلص من تجاعيد العين أبرزها الموز والصبار

أميرة خالد(صدى):

تعد مشكلة ظهور التجاعيد في الوجه، من المشكلات المزعجة، لأنها من علامات الشيخوخة المبكرة، والتي يبدأ ظهورها من المنطقة حول العين، وقال الخبراء إنه هناك عدة طرق طبيعية للتقليل من ظهورها والتخلص منها .

الصبار : أشارت الدراسات إلى أن تناول مكملات الصبار يوميًا، يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد في 90 يومًا فقط، كما أن جل الصبار يساهم عند وضعه أسفل العين، في تحسين إانتاج الكولاجين في البشرة، وتقليل التجاعيد في هذه المنطقة.

الموز : يحتوي الموز على زيوت وفيتامينات طبيعية يمكن أن تعزز صحة الجلد، ويوصي الخبراء بوضع عجينة الموز على الجلد، بحيث يُهرس ربع حبة الموز حتى يصبح عجينة ناعمة، ويتم وضع طبقة رقيقة من هذه الماسك على الجلد وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم شطفه بالماء الدافئ.

البيض : أظهرت بعض الدراسات أن استخدام كريم مصنوع من غشاء البيض، أدى إلى انخفاض التجاعيد وزيادة إنتاج الكولاجين، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وتمتد، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه البيض تجنب استخدامه لعلاج التجاعيد.

زيت الزيتون : تشير الأبحاث إلى أن تناول زيت الزيتون يحمي البشرة من ظهور المزيد من التجاعيد، ويحتوي زيت الزيتون على مركبات يمكنها زيادة مستويات الكولاجين في الجلد، ومن ناحية أخرى فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بزيت الزيتون أقل عرضة للتجاعيد من الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا أعلى في اللحوم والألبان والزبدة.