شاهد.. القبض على قائدي المركبتين المتصادمتين بالداير

تركي السالم(صدى):

ألقت الإدارة العامة للمرور بمنطقة جازان، القبض على قائدي المركبتين المتصاددمتين عمدًا في أحد الطرق بمحافظة الدائر.

وقال المرور في بيان له: «إدارة مرور منطقة جازان (الدائر) تقبض على قائدي المركبتين المتصادمين عمدًا وتحيلهما إلى شرطة المحافظة لاستكمال إجراءات إحالتهما للجهة المختصة».

وأضاف:« كما تهيب بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السير ضمانًا لسلامتهم».

وكان مقطع فيديو قد أظهر تصادم المركبتين وانقلاب واحدة منهما نتيجة التصادم، فيما نجا قائدها من الموت.

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