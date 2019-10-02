برشلونة تفكر في ضم مهاجم إنتر ميلان بتوصية من ميسي

نواف السالم(صدى):

تُفكر إدارة نادي برشلونة الإسباني، في ضم لاعب إنتر ميلان، الأرجنتيني لوتارو مارتينيز.

وكشفت تقارير صحفية، أن المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ22 عامًا على رادار البرسا، بناء على رغبة ليونيل ميسي.

وأشارت إلى أن وكيل أعماله فتح بالفعل الباب أمام هذه الصفقة، إذ قال في تصريحات سابقة: «سيكون أمراً رائعاً أن يتمكن لاوتارو من اللعب مع ميسي في البرسا».

وأوضحت صحف إيطالية، أن النادي الكتالوني يضع أنظاره على اللاعب الذي قد يكون ضمن تشكيلة إنتر ميلان، التي سيحل ضيفاً على الكامب نو، في دور الجولة الثانية من دورالمجموعات بدوري الأبطال.