بيل و رودريغيز يشاركان في مران الريال.. وكورتوا يغيب

طلال الغامدي(صدى):

واصل نادي ريال مدريد الإسباني، تدريباته اليوم الأربعاء، إذ شارك الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز في التدريبات.

وكان الثنائي قد غابا عن مواجهة كلوب بروج الليلة الماضية، في ثاني جولات دوري الأبطال الأوروبي، ويبدو أنهما سيشاركا في مباراة الفريق أمام غرناطة في الجولة الثامنة من الليغا يوم السبت المقبل .

وأفاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، بأن قراره باستبعاد بيل وخاميس من مواجهة بروج التي انتهت بالتعادل 2-2، تعود إلى أن اللاعبان كانا يعانيان مشكلات بدنية.

وشهد المران، غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي يتلقى حالياً العلاج إثر معاناته من آلام بالمعدة وقىء، كما عزز زيدان المران بحارس الرديف خافيير بيلمان والمدافعان مانو هيرناندو وخابي هيرنانديز.