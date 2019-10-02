جوميز يوعد آل الشيخ: سأغني في موسم الرياض

ماجد محمد(صدى):

وعد نجم فريق نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ بالغناء في موسم الرياض حال تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وجاء ذلك ردًا على مقطع فيديو نشره تركي آل الشيخ لشاب يعزف يشبه نجم نادي الهلال وآخر يُغني، وعلق قائلًا: “ أحسب الذي يعزف جوميز ”.

ورد جوميز : “ موافق وحين نحقق كأس آسيا سوف أغني لموسم الرياض وأيضًا أغنية خاصة لنادي الهلال”، ليرد عليه رئيس هيئة الترفيه قائلًا: “ كفو ”.

ويذكر أن فريق الهلال يستضيف نظيره السد القطري، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “ محيط الرعب ”.