وفاة طفل كان يحاول الابتعاد عن حريق منزله بالاختباء داخل الدولاب
فوجئ أحد منسوبي الدفاع المدني بالرياض، بحريق في منزله أثناء عوده إليه، حيث راح ضحية الحريق ابنه البالغ من العمر 9 سنوات.
وأوضح محمد مسعود الدوسري، أنه كان خارج وقت عمله وذهب لمشوار قصير، وفوجئ عند عودته بقيام فرق الدفاع المدني بمباشرة الحريق في منزله.
وأضاف أنه علم فور وصوله بفقدان ابنه داخل الشقة وخروج بقية أفراد الأسرة، ليباشر الحريق مع زملائه في الدفاع المدني.
وعثر على الطفل متوفىً اختناقاً عقب اختبائه من الحريق خلف إحدى حافظات الملابس، إذ كان يحاول الابتعاد عن الحريق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83713 ] نشر منذ 14 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الله يرحمه ويخلف على اهله ويحسن عزاهم ويعوضهم خيراً مما فقدوه .. آمين ,,
القحطانى[ عدد التعليقات: 540 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
الله يرحمه ويخلف على اهله ويحسن عزاهم ويعوضهم خيراً مما فقدوه .. آمين
salman[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
الله يرحمه ويخلف على اهله ويحسن عزاهم ويعوضهم خيراً مما فقدوه .. آمين