وفاة طفل كان يحاول الابتعاد عن حريق منزله بالاختباء داخل الدولاب

علي القحطاني(صدى):

فوجئ أحد منسوبي الدفاع المدني بالرياض، بحريق في منزله أثناء عوده إليه، حيث راح ضحية الحريق ابنه البالغ من العمر 9 سنوات.

وأوضح محمد مسعود الدوسري، أنه كان خارج وقت عمله وذهب لمشوار قصير، وفوجئ عند عودته بقيام فرق الدفاع المدني بمباشرة الحريق في منزله.

وأضاف أنه علم فور وصوله بفقدان ابنه داخل الشقة وخروج بقية أفراد الأسرة، ليباشر الحريق مع زملائه في الدفاع المدني.

وعثر على الطفل متوفىً اختناقاً عقب اختبائه من الحريق خلف إحدى حافظات الملابس، إذ كان يحاول الابتعاد عن الحريق.