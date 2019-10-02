4 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الاتصالات السعودية، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف “، أن الوظائف متاحة تحت المسميات والشروط التالية:

1- مُشرف توظيف Recruitment Supervisor:

يُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في ” إدارة الأعمال، الموارد البشرية ” ، وشهادة مهنية مُعتمدة في إدارة المواهب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

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2- أخصائي الاتصالات التسويقية Marketing Communications Specialist:

يُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في ” إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، التسويق الرقمي “، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

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3- أخصائي التطوير وتعليم الموارد البشرية HR Learning & Development Specialist:

يُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في ” إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، علوم الحاسب ” أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

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4- أخصائي مهني تحليل الأعمال Business Analysis Professional:

يُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في ” الهندسة ” أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

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كما أشارت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/10/02م.