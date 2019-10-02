رونالدو يحطم 5 أرقام قياسية في فوز يوفنتوس على باير ليفركوزن

نواف السالم(صدى):

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، في تحطيم 5 أرقام قياسية، وذلك في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء أمام باير ليفركوزن، ضمن مواجهات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز ” رونالدو ” هدفًا في فوز يوفنتوس بثلاثية على الفريق الألماني، ليحقق 5 أرقام قياسية كالتالي..

1- أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 14 نسخة متتالية من البطولة.

2- أصبح رونالدو أكثر لاعب يحقق فوز في مباريات دوري أبطال أوروبا بـ 102 مباراة متخطيًا الحارس الإسباني إيكر كاسياس صاحب الـ 101 مباراة.

3- ضاعف رونالدو الرقم القياسي المسجل باسمه كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 127 هدفًا.

4- أصبح رونالدو أكثر لاعب ينجح في إحراز أهداف بأندية مختلفة بعدما وصل لـ 33 فريقًا، متخطيًا رقم لاعب ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس الذي أحرز في شباك 32 فريقًا.

5- أصبح رونالدو أكثر لاعب يسجل في شباك أندية من دولة واحدة بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 25 هدفًا في شباك الأندية الألمانية..