«السعودية للكهرباء » تدرب أكثر من 300 ممثل سلامة من «التعليم» في 9 مدن

سعيد العجل(صدى):

أطلقت أمس، الشركة السعودية للكهرباء، أولى دورات السلامة في المدارس في مرحلتها الثالثة، وتستهدف ممثلي السلامة في وزارة التعليم في تسعة مدن، ابتداءً من الأحساء والجوف، تليها بقية المدن، ومنها: (القصيم، وحفر الباطن، وحائل، وتبوك، ونجران، والباحة، والطائف).

وأكد علي بن فهد الحبيب مدير دائرة المسؤولية الاجتماعية، أن عدد المستهدفين بالتدريب، يتجاوز 300 ممثل سلامة.

وأوضح الحبيب، أن هذه البرامج التدريبية تندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ووزارة التعليم، واستكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية، التي استفاد منها أكثر من 600 ممثل وممثلة سلامة في (الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والدوادمي، والخرج، والمدينة، وأبها).

ويشمل برنامج الدورة، تقديم مادة علمية مبسطة لغير المتخصصين بالسلامة يشرحها مدربين مختصين بالسلامة، وتركز الدورة على عدة محاور أبرزها: مفهوم السلامة، وأساسيات مكافحة الحرائق، وخطة الإخلاء.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن هذه الدورات تأتي في سياق التعاون بين السعودية للكهرباء والوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية.