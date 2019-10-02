تفاصيل وفاة طالب المدرسة بعد تدافع زملائه.. ووالده ينفي إصابته بالقلب
كشف والد الطالب حسين عسيري، المتوفى في مدرسته بعد تدافع الطلاب داخل الفصل، تفاصيل الحادثة المؤلمة.
وقال عسيري، إنه تلقى اتصال من مدرسة ابنه عند التاسعة والنصف صباحًا، أخبروه فيه بتعرض ابنه لإصابة، وأن عليه التوجه للمستشفى الجامعي لمعرفة وضع ابنه الصحي.
وأشار إلى أنه عندما عندما وصل وجد عددًا من مسؤولي التعليم في المستشفى وعرف الأمر، وحين مشاهدة جثة ابنه وجد إصابة خلف رأسه.
وأكد أن ابنه لم يشكو من مرض في القلب أو الأنيميا المنجلية أو الربو، كما نُشر في بعض المواقع، مبينًا أنه لم يسبق لابنه مراجعة مستشفى طوال حياته.
وأفاد بأنه جديد على المدرسة ولا يعرف أحدًا بها بعد نقل سكنهم من أحد الأحياء وقدومهم بالقرب منها.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43643 ] نشر منذ 9 ساعات
ط لا حول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم وش في الطلاب ما عد الى مضاربات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43643 ] نشر منذ 9 ساعات
ط لا حول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم وش في الطلاب ما عد الى مضاربات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43643 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم وش في الطلاب ما عد الى مضاربات
ابو جواد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 ساعات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين دور المدرسه عن مراقبة الطلاب
الأب مسئول عن ابنه خارج المدرسه
أما اذا حضر الطالب المدرسه فيكون
دور المدرسه في متابعة الطلاب
عن طريق متابعة الطلاب اثناء الفسحة
والأخذ بالأسباب مطلوب حتى يكون هناك متابعه
واهتمام من قبل الأب والمدرسة
هذا والله يحفظكم
اسأل الله العلي السلامه للجميع
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
أيام اول كانت المدرسة هيبة ندخل فيها ما نقدر نغلط بي شي