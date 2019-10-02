حالة الطقس المتوقعة على المملكة غدا الخميس

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة غدًا الخميس.

وأوضحت ” الأرصاد ” في بيان لها، أنه يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة ” ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” نجران، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض ” ، بالإضافة إلى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.