بعد تغير ملامح المنصوري.. أسباب تضخم رأس رواد الفضاء

أبوظبي(صدى):

كشفت إيرينا لارينا مديرة مختبر البروتيومات في معهد مشكلات الطب الحيوي، عن سبب تضخم رأس رواد الفضاء، وذلك بعد تصريحات هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي حول حصول تغييرات في جسمه بعد وصوله المحطة الفضائية الدولية.

وأكدت ” إيرينا ” خلال مقابلة مع إذاعة ” موسكو “، أن التغيرات الحاصلة في جسم المنصوري من تضخم في حجم الرأس وتغيرات حاسه الشم، جميعها اعتيادية لدى رواد الفضاء.

وفسرت هذه الظاهرة، بأنها انتفاخ في أنسجة وأعضاء الجسم الواقعة أعلى وسط الجسم؛ لأن السوائل بما فيها الدم تفقد الوزن في ظروف إنعدام الجاذبية، وبالتالي يظهر على جميع رواد الفضاء شعوو بالانفجار والانتفاخ وتغير حاسه الشم لتضخم الغشاء المخاطي.

كما أشارت إلى أنه عند عودة رائد الفضاء إلى الأرض ستظهر لديه أحاسيس غير معتادة، مثل ” الدوخة، ضعف عضلي، صعوبة في توازن الجسم “، ولكن جميع هذه الأعراص طبيعية واعتيادية وستزول.

ومن المقرر أن يُنهي هزاع المنصوري رحلته إلى المحطة الفضائية الدولية ويعود إلى الأرض، يوم غد الخميس، وذلك بعدما استمرت رحلته برفقة مجموعة من رواد الفضاء لمدة 8 أيام.