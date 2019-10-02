بالفيديو..النسور تخطف ظبي من أمه وتمزقه إربا

نيروبي(صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقه أحد السياح في محمية مساي ماري في كينيا عملية اختطاف عدد من النسور ظبيا من أمه وراحوا ينهشون جسده.

أكد الفيديو على أن النسور هاجمت ظبي الغزال، وحاولت أمه حمايته ولكنها خسرت المعركة وهربت تاركة صغيرها لقمة سائغة للنسور.

ويذكر أن محمية مساي-ماري جنوب –غرب كينيا، تشتهر بكثرة الأسود والنمور فيها، وكذلك بالهجرة السنوية لقطعان حيوان النو (الثيتل الإفريقي).