ضبط شاب استغل صغر سن فتاتين لاستدراجهما لمنزله والتحرش بهما

بيروت(صدى):

نجحت الشرطة اللبنانية في ضبط شاب قام باستدراج فتاتين قاصرتين مواليد عامي 2004 و 2009م ، إلى منزله مستغلا صغر سنهما وقام بالتحرش بهما جنسياً .

وكانت تقدمت مواطنتان لبنانيتان ، ببلاغ للشرطة في فصيلة المريجة حول مغادرة ابنتيهما القاصرتَين سويةً الى جهةٍ مجهولة، ولا تعرفان شيئاً عن مصيرهما، وان الجهاز الخلوي الموجود بحوزة إحداهما غير موضوع في الخدمة، واتخذتا صفة الإدعاء الشخصي ضد مجهول بجرم فقدانهما.

ومن جانبها قالت الشرطة في بيان إعلامي ، إنه من خلال الإستقصاءات والتحريات، وبنتيجة التحقيق، تمّ في اليوم التالي العثور على القاصرتين ، وجرى عرضهما على الطبيب الشرعي، وباستماع إفادتيهما تبين أن شاباً كان قد تعرّف، قبل فترة يومين، على الفتاة الأكبر سناً ، وتواصل معها من خلال الانترنت ، ثم استدرجهما ليلاً إلى منزله مستغلاً صِغرهما ثم تحرّش بها جنسياً ، جرى توقيفه، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.