6 أسباب لحرقان الصدر وطرق التغلب عليه

أميرة خالد(صدى):

يشعر الكثير من الأشخاص بقلق كبير عند الإصابة بحرقان في الصدر، ويعتقد البعض أنهم يعانون من مشكلة في القلب وعلى وشك الإصابة لنوبة قلبية أو أزمة في الرئة.

وأكد موقع “ميديكال نيوز” الأمريكي، أن أسباب حرقان الصدر عديدة ويمكن التغلب عليها بسهولة، وأحيانًا لا داعٍ للقلق عند الإصابة بها.

ونرصد في النقاط التالية أسباب حرقان الصدر وطرق التغلب عليه..

1- حرقة المعدة..

يعتبر حرقان المعدة من أكثر الأسباب شيوعًا، مما ينتج عنه حرقان في الصدر خاصة للحوامل أو الذين يعانون من الارتجاع المريئي، ويحدث نتيجة تناول بعض الأطعمة الحمضية أو التبغ.

2- مشكلات الجهاز الهضمي..

تتسبب مشكلات الجهاز الهضمي للعديد من المشكلات الأخرى في الجسم، وقد يتفاقم الأمر لحصوات المرارة وأمراض الكلى والبنكرياس فضلاً عن حرقان الصدر.

ويمكنك اكتشاف المرض بالعديد من الأعراض مثل لون البول الداكن، حركة الأمعاء المتكررة، ألم شديد في البطن أو تحت القفص الصدري.

3- إصابة العضلات والعظام..

تأتي إصابة العضلات عند حمل أشياء ثقيلة، مما يسبب حرقان في الصدر بالإضافة لألم عند الضغط على المنطقة التي تعرضت لمشكلة.

4- اضطراب الهلع..

تحدث اضطرابات الهلع عندما يزداد القلق لدى الشخص، مما يؤدي لعدم ارتياحه وشعوره بألم في منطقة الصدر، وقد يتفاقم الأمر للإصابة بنوبة قلبية.

5- أمراض القلب..

يتسبب حرقان الصدر في بعض الأمور للإصابة بذبحة صدرية وذلك عند تعرض القلب لنقص في نسبة الأكسجين، مما يسبب الشعور بضغط على الصدر وحرقان القيء وعدم القدرة على التنفس وألم في الكتف.

6- مشكلات الرئة..

تتسبب مشكلات الرئة أيضًا في التسبب بحرقان في الصدر خاصة عند التنفس أو الحركة، وذلك مثل العدوى والالتهاب الرئوي.

** علاج حرقان الصدر..

– يراعى التوجه للطبيب المختص في كثير من الحالات لأن العلاج يتوقف على سبب حرقان الصدر.

– اتباع بعض الإرشادات المنزلية مثل شرب المياه وأخذ نفس عميق وتغيير وضعية الجلوس وتدليك منطقة الألم.