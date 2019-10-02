بالفيديو..استشارية اجتماعية: ليس من حق الزوج أن يسأل زوجته عن حجم راتبها
أكدت تغريد سمان استشارية اجتماعية، اليوم الأربعاء، على أنه ليس من حق الزوج أن يسأل زوجته عن حجم راتبها.
وقالت سمان خلال برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع قناة “روتانا خليجية ” : ليس من حق الزوج أن يسأل زوجته عن حجم راتبها. لكن من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه.
وأضافت : يجب على المرأة ألا تُلح على زوجها لمعرفة حجم راتبه طالما أنه ليس مُقصر في تلبية كل احتياجاتها، مؤكدة أن هناك فرق بين بُخل الزوج وحرص الزوج في نفقات المنزل.
د. تغريد سمان – استشارية اجتماعية:
ليس من حق الزوج أن يسأل وزجته عن حجم راتبها، لكن من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/TxMpFQDGvo
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 2, 2019
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43643 ] نشر منذ 15 ساعة
الله المستعان
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1379 ] نشر منذ 15 ساعة
وش هالدلاخه حتى اللي بالابتدائي يعرف ان راتب الزوجه لها وليس من حق الزوج السؤال عنه او الزامها بالمصروفات هذا كفله الدين من 1400سنه ..