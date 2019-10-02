بالفيديو..استشارية اجتماعية: ليس من حق الزوج أن يسأل زوجته عن حجم راتبها

أميرة خالد(صدى):

أكدت تغريد سمان استشارية اجتماعية، اليوم الأربعاء، على أنه ليس من حق الزوج أن يسأل زوجته عن حجم راتبها.

وقالت سمان خلال برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع قناة “روتانا خليجية ” : ليس من حق الزوج أن يسأل زوجته عن حجم راتبها. لكن من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه.

وأضافت : يجب على المرأة ألا تُلح على زوجها لمعرفة حجم راتبه طالما أنه ليس مُقصر في تلبية كل احتياجاتها، مؤكدة أن هناك فرق بين بُخل الزوج وحرص الزوج في نفقات المنزل.