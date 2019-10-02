« البيئة » تغرم 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ 1,7 مليون ريال

الرياض(صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدداً من العقوبات على 28 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1.760.000 ريال، وذلك خلال شهرَي يونيو وأغسطس من العام الحالي.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في بيع منتجات حيوانية محلية غير آمنة للاستهلاك البشري، والتعدي على الحيوانات بالإساءة، ونقل حيوانات مشتبه بإصابتها بالأمراض بين المناطق، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص الخاصة بمشاريع الثروة الحيوانية ومنها عدم وجود تراخيص أو عدم تجديدها أو التصرف بتلك المشاريع دون الرجوع للوزارة.

وأشارت إلى أن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولاً بعدد 17 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بخمس مخالفات، ثم منطقة عسير بثلاث مخالفات ثم جازان بعدد مخالفتين، وأخيراً مخالفة واحدة في منطقة القصيم.

وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من تعاون في الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوان، داعية ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته ، داعية إلى الإبلاغ عن أية مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000.