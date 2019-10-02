3 أنواع « سكراب » بالقهوة للبشرة والجسم

أميرة خالد(صدى):

يمكن تحضير « السكراب » منزليًا باستخدام القهوة، لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت عنها وتحسين مظهرها.

ويتم خلط 3ملاعق كبيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة عسل أبيض وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وتدليك الجسم لمدة ما بين 10 و15 دقيقة، بعد تعريض الجلد للماء الدافيء، كما يتم غسل الجسم بالماء البارد لإغلاق المسام عقب الانتهاء من تدليكه بالسكراب، مع تكرار الأمر أسبوعيًا.

ويوجد سكراب آخر للقهوة، إذ يتم خلط ملعقة صغيرة منها وملعقة صغيرة من دقيق الشوفان وملعقة كبيرة من الزبادي، ثم تدليك الوجه والكفين لمدة 5 دقائق، وتركها لمدة عشر دقائق حتى تجف، ثم غسل الوجه بماء فاتر، وتكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.

والسكراب الثالث يتم عبر خلط ملعقة صغيرة من القهوة، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من الحليب أو نصف ملعقة من الزبادي، إذ يتم تدليك الوجه لمدة 3 دقائق، وتركها على وجهك لمدة 10 دقائق، ثم غسله بماء فاتر، والتكرار مرتين أسبوعًا.