بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتح بنك الرياض، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة في مجال تنظيم وإدارة وجودة البيانات؛ للعمل في البنك بمدينة الرياض.

وأوضح البنك عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، أن الوظائف متاحة تحت المسميات التالية «أخصائي تنظيم البيانات، أخصائي جودة البيانات، وأخصائي إدارة البيانات»، وفق الشروط التالية:

1- أخصائي تنظيم البيانات Data Steward Specialist:

يُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص «نظم المعلومات الإدارية، علوم الحاسب»، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تصميم وتنفيذ وتنظيم بيانات المؤسسات المالية، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً، للتقديم اضغط هنـــــا .

2- أخصائي جودة البيانات Data Quality Specialist:

يُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص «نظم المعلومات الإدارية، علوم الحاسب»، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة البيانات بشكل عام، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال إدارة جودة البيانات، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

للتقديم اضغط هنـــــــــــــــا .

3- أخصائي إدارة البيانات Data Management Specialist:

يُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص «نظم المعلومات الإدارية، علوم الحاسب»، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إدارة البيانات، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً، للتقديم اضغط هنـــــــــــا .

كما أشار إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء 2019/10/02م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات للتوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة