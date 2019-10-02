بالفيديو.. سارة عبدالعزيز تهاجم قناة mbc

الرياض(صدى):

هاجمت المذيعة السعودية سارة عبدالعزيز ، إدارة قناة mbc التي كانت تعمل فيها سابقًا، وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل فيما يتوقع أنه ردًا على سؤال عن مدى إمكانية عودتها للقناة: “لما يكون مدير قناة mbc سعودي، وقت تلقوني في أحلى برنامج هناك، بس شدوا حيلكم وحولوه سعودي، شدوا حيلكم وخلوا إدارتها سعودية”.

وأوضح الجمهور في تعليقه على الفيديو إن سارة قد قصدت الإعلامي اللبناني علي جابر، الذي يشغل منصب مدير عام قنوات mbc.

يُشار إنه سبق لسارة أن التحقت بقناة mbc لتكون بديلة للإعلامية الأردنية علا الفارس في تقديم “النشرة التاسعة”، ولكنها لم تستمر طويلاً، حيث أعطيت برنامجًا ولم تقدم منه سوى حلقة واحدة؛ إذ أكد البعض أن مشكلة كبيرة تسببت في إيقافه.

بعد ذلك ظهرت سارة بعد أن تركت القناة وانتقلت لقناة sbc السعودية، بتصريح إعلامي أوضحت فيه السبب: “أنا قدمت حلقة يتيمة وما كملت لأني عنيدة، لكن أحترم القوانين واحترم غيري ولكني لا أرضى بالظلم”.