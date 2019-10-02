حساب المواطن يوضح إمكانية التسجيل في حال وجود نشاط تجاري

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، مدى إمكانية الحصول على دعم البرنامج في حال وجود مؤسسة تجارية مُسجلة باسم المستفيد.

ورد حساب المواطن على استفسار مواطنة حول إمكانية انضمام سيدة للبرنامج والحصول على الدعم علمًا بأن لديها مؤسسة تجارية مسجلة باسمها.

وأكد أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري خاص به، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

كما أشار إلى أنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل «نشاط تجاري» ومصدر الدخل «سجل تجاري»، ثم إضافة الدخل والضغط على حفظ.