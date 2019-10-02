بعد 46 عام ..رجل يطلق زوجته بسبب خلافات بينهما على المسكن الجديد

أبو ظبي(صدى):

قرر رجل من جنسية خليجية في الستينيات من عمره بالإمارات، التخلي عن زوجته بعد أن اختلفوا على المسكن الجديد، حيث عاش معاها 46 عاما وانجبت منه عدد من الأبناء، حيث قام المدعى عليه بالزواج من سيدة أخرى قبل ثماني سنوات وهجر زوجته الأولى المدعية، وقام بالسكن مع زوجته الثانية في منزل أحد أبناءه.

ونظراً لوقوع خلافات أسرية بين المدعى عليه وأبناءه على ملكية السكن الجديد قام المدعى عليه بمنع المدعية من السكن في المنزل الجديد وطالبها بالبحث عن منزل آخر للسكن فيه.

وأوضحت القضية أن المدعى عليه قام بالتعدي على أبناءه وسبهم وضربهم وتطليق زوجته الأولى المدعية أمام أبناءها بالقول إنها (طالق بالثلاث) قاصدا الطلاق بإشهاد الشهود.

وتابعت أن المدعى عليه ضرب الأحكام الشرعية عرض الحائط وآثر على نفسه ألا يعدل بين زوجته الأولى والثانية رغم ما تكبدته المدعية من تضحيات إلا أنه قام بطردها مع ابنتها من المنزل القديم واستبدلها بزوجته الثانية.