المنصور: التحالف لم يقم بمهام جوية يوم ادعاء استهداف مدرسة النصر

فهمي محمد(صدى):

أعلن المستشار القانوني منصور المنصور المتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف مبنى اُستخدم كمستودع للأسلحة في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح « المنصور » في مؤتمر صحفي، أن التحالف العربي لدعم الشرعية استخدم قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف في « باقم » ، لافتًا إلى أن الهدف المستهدف في « باقم » هدف عسكري مشروع وهو «مستودع أسلحة » .

كما أشار إلى أن مدرسة النصر لم تتعرض لأي استهداف أو أضرار، كما أن المباني القريبة منها لم تتعرض لأي ضرر وجميعها سليمة، مؤكدًا أن التحالف لم يقم بأي مهام جوية في يوم ادعاء استهداف مدرسة النصر.

أما عن استهداف قمة جبل « جالس » ، أوضح « المنصور » أن التحالف نفذ مهمة جوية على تجمعات حوثية مسلحة على قمة الجبل استولت عليها المليشيا الحوثية، وهي هدف عسكري مشروع، لافتًا إلى أن الهدف يبعد 1300 متر عن موقع إدعاء.