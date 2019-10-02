ريجيم التونة لفقدان الوزن الزائد في 3 أيام

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التغذية ، إن ريجيم التونة يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ومعدلات عالية من البروتين، ويساعد في خسارة الوزن بشكل سريع عند اتباعه لمدة 3 أيام فقط، كما يمنح الجسم بعض العناصر الغذائية اللازمة له ، ويحصل الجسم من خلال هذا الريجيم على 40% من البروتين، 30% كربوهيدرات 30% دهون.

وعن كيفية اتباع ريجيم التونة ، قال الخبراء ، في البداية يجب تناول التونة والماء فقط على مدار 3 أيام ، وأن تكون بدون إضافة زيت أو مايونيز أو خل أو أي بهارات مع تناول 2 لتر ماء يوميً ، ثم بعد مرور 3 أيام، يجب تناول الخضروات الورقية والفواكه (مثل التفاح والكمثرى والتوت والكانتلوب) ومنتجات الألبان قليلة الدسم (مثل الجبن القريش والزبادي) والدجاج المشوي أو المسلوق.

ويجب الابتعاد عن تناول المكسرات واللب ومنتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم ومشروبات الصودا والمشروبات السكرية والكربوهيدرات مثل الأرز والقمح والبطاطس والذرة.

وأاضف الخبراء أنه هناك أضرار من ريجيم التونة ، حيث لا يمد الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة يوميًا ، يؤدي لفقدان كثافة العظام ، لا يوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، التعرض لمخاطر الإصابة بالتسمم بالزئبق، فعلى الرغم من اعتبار التونة سمك صحي، إلا إنها تحتوي على زئبق ثقيل ، ولا يمكن اتباع هذا الريجيم فترة طويلة.